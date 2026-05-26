Актер Калюжный рассказал о службе в армии

Актер Глеб Калюжный рассказал, что служил в обычных условиях, где никто не давал ему поблажек, сообщает KP.RU. Он отбывал срочную службу в Семеновском полку.

Зависть и разговоры за спиной — это в моей жизни и до было. Я из такой профессии, где этого предостаточно. Да и в жизни простых людей этого хватает. Конечно, были люди, которые завидовали, не принимали, болтали за спиной всякое. Но все эти слухи быстро развеялись — тут же все на виду. Я служил как все, никаких поблажек не было. Я знаю про себя, что я прошел через все это достойно, и офицеры, и мои командиры довольны моей службой, — рассказал Калюжный.

Актер отметил, что некоторые сослуживцы просили его передать автографы для близких — сестры или бабушки. По его словам, Калюжный не ожидал, что будет пользоваться такой популярностью.

Ранее сообщалось, что Калюжный прибыл в свою воинскую часть после премьеры военной драмы «Малыш», состоявшейся 25 февраля в московском кинотеатре «Октябрь», рассказал директор артиста Григорий Сухов. Для презентации фильма Калюжному предоставили выходной день.