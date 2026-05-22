Армия США урезала подготовку медиков на фоне операции в Иране

Армия США была вынуждена свернуть программы подготовки в области военной медицины, пытаясь справиться с многомиллиардным бюджетным дефицитом, сообщает телеканал ABC News. По данным источника, во второй половине текущего финансового года, который завершается в сентябре, отменено как минимум 34 медицинских курса.

Под сокращение попали программы, важные для оказания помощи на передовой: аттестация медиков старшего ранга, руководство воздушной эвакуацией, а также курсы по уходу за животными, проверке безопасности продуктов питания и действиям в условиях радиационной опасности.

Как отметил источник, военачальники получили распоряжение тщательно пересмотреть и оптимизировать затраты на фоне резкого роста операционных расходов, вызванного в том числе конфликтом в Иране и значительным повышением цен на топливо.

Ранее глава комитета по ассигнованиям палаты представителей США Том Коул заявил, что Пентагон может столкнуться с нехваткой средств для продолжения войны против Ирана уже в августе. По его словам, для решения проблемы американский конгресс должен одобрить новый пакет финансирования.