Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 10:08

Армия США урезала подготовку медиков на фоне операции в Иране

ABC News: армия США отменила десятки медицинских курсов из-за дефицита бюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Армия США была вынуждена свернуть программы подготовки в области военной медицины, пытаясь справиться с многомиллиардным бюджетным дефицитом, сообщает телеканал ABC News. По данным источника, во второй половине текущего финансового года, который завершается в сентябре, отменено как минимум 34 медицинских курса.

Под сокращение попали программы, важные для оказания помощи на передовой: аттестация медиков старшего ранга, руководство воздушной эвакуацией, а также курсы по уходу за животными, проверке безопасности продуктов питания и действиям в условиях радиационной опасности.

Как отметил источник, военачальники получили распоряжение тщательно пересмотреть и оптимизировать затраты на фоне резкого роста операционных расходов, вызванного в том числе конфликтом в Иране и значительным повышением цен на топливо.

Ранее глава комитета по ассигнованиям палаты представителей США Том Коул заявил, что Пентагон может столкнуться с нехваткой средств для продолжения войны против Ирана уже в августе. По его словам, для решения проблемы американский конгресс должен одобрить новый пакет финансирования.

США
армии
курсы
подготовка
медики
бюджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 22 мая: замедление, когда заблокируют
Украина атаковала приграничный регион больше сотни раз за сутки
Mash: звезду сериала «Солдаты» Маклакова экстренно госпитализировали
Второй по величине город Великобритании возглавил мусульманин
Опрос показал отношение россиян к работе Путина
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
В Британии собака два месяца ела умершего хозяина
«Важный игрок»: глава МИД Венгрии о встрече с Лавровым
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.