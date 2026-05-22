Фестиваль кино «Новое движение» представил конкурсную программу 2026 года

Кадр из фильма «Чужой звонок» Кадр из фильма «Чужой звонок» Фото: Пресс-служба фестиваля кино «Новое движение»
Фестиваль молодого кино «Новое движение», который состоится с 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде, представил конкурсную программу 2026 года. В нее войдут девять фильмов, снятых в самых разных жанрах — от психологической драмы и триллера до роуд-муви и авангарада.

В этом году конкурсная программа — это пространство, где авторская глубина, эксперимент и жанровое кино существуют не как противоречия, а как грани единого высказывания. Фильмы, которые мы отобрали, очень разные — по языку, интонации, происхождению и по тому, как они устроены изнутри. Но всех их объединяет одно: за каждым стоит художник, который не просто ищет форму, но хочет, чтобы его смыслы были услышаны. Мы убеждены, что по-настоящему живое кино рождается именно на этом пересечении — между творческой свободой и желанием найти отклик в зале. Как раз такое кино и ждет зрителей «Нового движения», — отметил программный директор фестиваля Трифон Бебутов.

Зрителям представят следующие кинокартины: «Ветер в голове» Арсения Московского, «Где ты?» Вероники Коржевской, «Д-76» Алексея Житковского, «Жужа» Юлии Анищенко, «Меня пожирает собственная кровать» Вячеслава Иванова и «Не золото» Тахмины Мюссе. В конкурс также вошли фильмы «Серф Животное» Андрея Бурмистрова, «Трасса „Море-море“» Ильи Храмова и «Чужой звонок» Светланы Белкиной.

В рамках основной конкурсной программы профессиональное жюри выберет обладателя главного приза, лучшего режиссера, лучшего актера и актрису, а также определит лучшее визуальное решение. В рамках фестиваля также состоится Кинорынок авторского кино. На площадке свои проекты смогут представить молодые режиссеры и продюсеры.

Ранее фестиваль «Новое движение» представил визуальную концепцию, разработанную художником и дизайнером Константином Чирковым. Ее основой стал образ стрелки как символа движения, развития и поддержки. Динамическая композиция отразит главную идею мероприятия — создать пространство для роста и поиска авторов.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

