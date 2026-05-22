Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах

Опасность от акул в целом сильно преувеличена как в Египте, так и в других местах, заявил в беседе с 360.ru ихтиолог Кирилл Кузищин. По его словам, в обществе сложилось ошибочное представление об этих животных как о кровожадных монстрах. На самом деле эти рыбы не стремятся напасть на человека, поскольку он не объект их питания.

Опасность от акул сильно преувеличена. Просто каким-то образом в культурном наследии разных народов акулы представляются как кровожадные животные, которые обязательно нападут. Такая мистическая позиция. В норме акула на человека не нападает, потому что он непрофильный объект питания, — высказался Кузищин.

Он отметил, что видов акул, которые могут напасть на людей, не так уж много — чуть более десятка. При этом из них только один или два гарантированно сделают это, в том числе тигровая. Ученый добавил, что эти животные начали массово подплывать к берегам Египта по ряду причин. В частности, к такой активности мог привести антропогенный фактор, иными словами деятельность человека (сбрасывание еды, туш копытных в воду и другое).

Ранее юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов заявил, что компенсация последствий встречи с акулой входит в дополнительное страхование туристов, которое туроператор обязан предложить перед поездкой на море. Однако, по его словам, делают это не все туроператоры.