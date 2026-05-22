22 мая 2026 в 11:53

Школьная экскурсия на скотобойню закончилась скандалом

Подросткам из Красноярского края провели экскурсию на скотобойне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Красноярском крае четырнадцатилетних учеников сельской школы привезли на профориентационную экскурсию на местную скотобойню, сообщает Telegram-канал Baza. Подросткам из поселка Малиновка Ачинского округа решили показать все этапы производства колбасных изделий. Шокированные дети наотрез отказались заходить вглубь разделочного павильона и фотографироваться с мертвыми свиньями.

После того как подробности инцидента дошли до родителей и спровоцировали громкий публичный скандал, администрация учебного заведения выступила с официальными разъяснениями. Руководство школы заявило, что подобные экскурсии устраивали в прошлые годы. По мнению педагогов, в случившемся нет ничего экстраординарного, просто именно эта группа школьников оказалась «более чувствительной и ранимой».

Ранее в школе города Кедрового Томской области администрация запретила учащимся носить одежду с иностранными надписями. В администрации учебного заведения это решение объяснили борьбой с распространением среди подростков «асоциальных идей». При этом для вещей с логотипами и названиями известных брендов сделали исключение.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

