Школьная экскурсия на скотобойню закончилась скандалом

В Красноярском крае четырнадцатилетних учеников сельской школы привезли на профориентационную экскурсию на местную скотобойню, сообщает Telegram-канал Baza. Подросткам из поселка Малиновка Ачинского округа решили показать все этапы производства колбасных изделий. Шокированные дети наотрез отказались заходить вглубь разделочного павильона и фотографироваться с мертвыми свиньями.

После того как подробности инцидента дошли до родителей и спровоцировали громкий публичный скандал, администрация учебного заведения выступила с официальными разъяснениями. Руководство школы заявило, что подобные экскурсии устраивали в прошлые годы. По мнению педагогов, в случившемся нет ничего экстраординарного, просто именно эта группа школьников оказалась «более чувствительной и ранимой».

Ранее в школе города Кедрового Томской области администрация запретила учащимся носить одежду с иностранными надписями. В администрации учебного заведения это решение объяснили борьбой с распространением среди подростков «асоциальных идей». При этом для вещей с логотипами и названиями известных брендов сделали исключение.