Раскрыто, могут ли упавшие с балкона в Севастополе дети требовать выплат Адвокат Багатурия: упавшие с балкона ученики могут потребовать выплат от школы

Подростки, упавшие с балкона школы в Севастополе, могут подать иск на учебное заведение с требованием возмещения ущерба, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, виновные в обрушении конструкции будут привлечены к ответственности по Уголовному кодексу.

В любом случае [после падения балкона с учениками в школе Севастополя] должно быть возбуждено уголовное дело по халатности, в ходе которого надо провести строительную экспертизу. Однозначно можно сказать одно — ответственных точно найдут и привлекут согласно нормам УК. Сами же пострадавшие вправе обратиться с исками о получении компенсации лечения напрямую к учебному учреждению, — прокомментировал Багатурия.

Ранее сообщалось, что в школе № 13 Севастополя выпускники решили сделать памятные фотографии на балконе второго этажа. Когда они прыгнули, конструкция обрушилась. Подростки получили травмы различной степени тяжести.

Затем губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что один из пострадавших при обрушении балкона находится в крайне тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.