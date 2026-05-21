Глава Кубани анонсировал открытие центра реабилитации для ветеранов СВО

Кондратьев: на Кубани достраивают реабилитационный центр для ветеранов СВО

Вениамин Кондратьев Вениамин Кондратьев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Участники СВО уже скоро смогут получать комплексную современную помощь в центре медицинской реабилитации Краснодарского края, рассказал в беседе с NEWS.ru губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что в настоящее время объект готовят к открытию.

Комплексную современную помощь наши защитники скоро смогут получать в краевом центре медицинской реабилитации. Сейчас строительные работы уже на стадии устройства инженерных сетей и внутренней отделки, идет набор персонала и их переподготовка, — сказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что уже сейчас ветераны получают бесплатное лечение в 49 санаториях Кубани. С 2023 года соцзащита выдала порядка 25 тыс. бессрочных сертификатов на санаторно-курортное лечение. Медицинскую реабилитацию в краевых учреждениях ветераны проходят вне очереди.

Ранее Кондратьев рассказал, что Кубань предоставляет участникам СВО одну из самых высоких единовременных выплат в России. Всего, по его словам, военнослужащим доступно свыше 140 мер поддержки — от бесплатных земельных участков до сертификатов на санаторно-курортное лечение.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
