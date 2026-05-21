Самбист-алкоголик: 15-летний убийца раскрошил лицо мужчине из-за сигареты

В Нижнем Новгороде вынесен приговор 15-летнему подростку, который вместе с 13-летней девочкой насмерть забил 38-летнего мужчину из-за отказа дать сигарету. NEWS.ru рассказывает подробности этого разбирательства.

Превратили в месиво из-за сигареты

Жестокое убийство было совершено прошлым летом. 15-летний подросток и его 13-летняя подруга подошли к 38-летнему Александру Звездину с просьбой дать им сигарету. Получив отказ, они на протяжении 20 минут избивали мужчину.

Удары были настолько сильными, что жертву изуродовали до неузнаваемости: опознать погибшего родственники смогли только по зубам.

«Несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения, как мне известно. Они попросили у него телефон и сигареты. Сигарет у него не было при себе, он им отказал. На фоне этого возник конфликт. Он стал от них уходить, потому что перед ним стоят дети, и он явно понимал, что не нужно их трогать руками, потому что его такие же дети ждут дома. <...> По камерам видно, что они за ним побежали. Пока непонятно, споткнулся ли он сам или они его как-то на землю повалили. Он упал, были нанесены удары. Он потерял сознание. Они его обыскали, ничего у него не взяли. Пока он был без сознания, он дышал. Сначала его обыскали, потом добивали», — рассказывала журналистам вдова Дарья.

Женщина сначала увидела во дворе полицейскую машину и с ужасом поняла, что поодаль от служебного авто лежит труп, а на нем такие же кроссовки, как у ее мужа.

«Я спросила у девушки-полицейской: „Там кто-то лежит?“ Она мне сказала: „Да, не подходите“. И я увидела мужа своего. Я увидела его ноги. Я его узнала по кроссовкам, по джинсам и кусочку плеча. Он был в белой футболке. От лица у него ничего не осталось», — вспоминала Дарья.

Медики констатировали смерть от отека мозга. Все кости лица мужчины были переломаны, также была диагностирована травма грудной клетки. Патологоанатом заявил родственникам, что похоронить Александра с открытым лицом будет невозможно. В итоге тело лежало в гробу с покрытой головой.

Самбист пытался свалить все на подругу

Про юношу-убийцу известно, что он ранее успешно занимался самбо, но бросил спорт и к 15 годам приобрел алкогольную зависимость второй стадии, от которой родители пытались его лечить.

13-летняя участница расправы в силу возраста была освобождена от уголовной ответственности и после случившегося отправлена в спецшколу.

В связи с несовершеннолетием участников судебное заседание прошло в закрытом режиме, съемка была запрещена даже во время оглашения приговора. На процессе 15-летний юноша признал убийство из хулиганских побуждений, но отказался признавать, что расправу учинил с особой жестокостью.

Адвокат потерпевшей стороны Екатерина Овчинникова в комментарии программе «Кстати…» отметила, что подсудимый пытался переложить ответственность на подругу, утверждая, что именно она была зачинщицей, а он подбежал к жертве вторым. Хотя видеозапись показала, что юноша первым нанес удары.

Адвокат и вдова погибшего считают, что прозвучавшие на суде извинения со стороны убийцы не были искренними. По их словам, 20 мая подросток заходил в зал с ухмылкой, а в последнем слове лишь попросил минимальный срок лишения свободы. Отец, мать и дед обвиняемого отказались комментировать дело журналистам. Мать извинилась перед потерпевшими, объяснив поступок сына влиянием алкоголя.

Приговор и реакция потерпевшей стороны

По итогам разбирательства суд приговорил подростка к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Гособвинение изначально запрашивало более строгое наказание — девять лет и три месяца.

Представитель потерпевшей стороны выразила недовольство вынесенным решением, отметив, что суду следовало занять позицию обвинения. В связи с этим сторона намерена обжаловать приговор, чтобы добиться максимально возможного срока.

