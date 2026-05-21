Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 15:56

Самбист-алкоголик: 15-летний убийца раскрошил лицо мужчине из-за сигареты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Нижнем Новгороде вынесен приговор 15-летнему подростку, который вместе с 13-летней девочкой насмерть забил 38-летнего мужчину из-за отказа дать сигарету. NEWS.ru рассказывает подробности этого разбирательства.

Превратили в месиво из-за сигареты

Жестокое убийство было совершено прошлым летом. 15-летний подросток и его 13-летняя подруга подошли к 38-летнему Александру Звездину с просьбой дать им сигарету. Получив отказ, они на протяжении 20 минут избивали мужчину.

Удары были настолько сильными, что жертву изуродовали до неузнаваемости: опознать погибшего родственники смогли только по зубам.

«Несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения, как мне известно. Они попросили у него телефон и сигареты. Сигарет у него не было при себе, он им отказал. На фоне этого возник конфликт. Он стал от них уходить, потому что перед ним стоят дети, и он явно понимал, что не нужно их трогать руками, потому что его такие же дети ждут дома. <...> По камерам видно, что они за ним побежали. Пока непонятно, споткнулся ли он сам или они его как-то на землю повалили. Он упал, были нанесены удары. Он потерял сознание. Они его обыскали, ничего у него не взяли. Пока он был без сознания, он дышал. Сначала его обыскали, потом добивали», — рассказывала журналистам вдова Дарья.

Женщина сначала увидела во дворе полицейскую машину и с ужасом поняла, что поодаль от служебного авто лежит труп, а на нем такие же кроссовки, как у ее мужа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я спросила у девушки-полицейской: „Там кто-то лежит?“ Она мне сказала: „Да, не подходите“. И я увидела мужа своего. Я увидела его ноги. Я его узнала по кроссовкам, по джинсам и кусочку плеча. Он был в белой футболке. От лица у него ничего не осталось», — вспоминала Дарья.

Медики констатировали смерть от отека мозга. Все кости лица мужчины были переломаны, также была диагностирована травма грудной клетки. Патологоанатом заявил родственникам, что похоронить Александра с открытым лицом будет невозможно. В итоге тело лежало в гробу с покрытой головой.

Самбист пытался свалить все на подругу

Про юношу-убийцу известно, что он ранее успешно занимался самбо, но бросил спорт и к 15 годам приобрел алкогольную зависимость второй стадии, от которой родители пытались его лечить.

13-летняя участница расправы в силу возраста была освобождена от уголовной ответственности и после случившегося отправлена в спецшколу.

В связи с несовершеннолетием участников судебное заседание прошло в закрытом режиме, съемка была запрещена даже во время оглашения приговора. На процессе 15-летний юноша признал убийство из хулиганских побуждений, но отказался признавать, что расправу учинил с особой жестокостью.

Адвокат потерпевшей стороны Екатерина Овчинникова в комментарии программе «Кстати…» отметила, что подсудимый пытался переложить ответственность на подругу, утверждая, что именно она была зачинщицей, а он подбежал к жертве вторым. Хотя видеозапись показала, что юноша первым нанес удары.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Адвокат и вдова погибшего считают, что прозвучавшие на суде извинения со стороны убийцы не были искренними. По их словам, 20 мая подросток заходил в зал с ухмылкой, а в последнем слове лишь попросил минимальный срок лишения свободы. Отец, мать и дед обвиняемого отказались комментировать дело журналистам. Мать извинилась перед потерпевшими, объяснив поступок сына влиянием алкоголя.

Приговор и реакция потерпевшей стороны

По итогам разбирательства суд приговорил подростка к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Гособвинение изначально запрашивало более строгое наказание — девять лет и три месяца.

Представитель потерпевшей стороны выразила недовольство вынесенным решением, отметив, что суду следовало занять позицию обвинения. В связи с этим сторона намерена обжаловать приговор, чтобы добиться максимально возможного срока.

Читайте также:

Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно

Даже не извинился: тренер не пресек изнасилование ребенка и лишился свободы

Опознали по документам в шкафу: уральский убийца умер в Белоруссии

Заставляла есть из унитаза: мать годами глумилась над приемной дочкой

Кузбасский Аль Капоне: убийца 22 человек стал таксистом в Крыму

Свернул шею детенышу: в Башкирии ищут убийцу рожающей лосихи

Общество
уголовные дела
происшествия
криминал
убийства
насилие
Нижний Новгород
Нижегородская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии депутата лишили мандата за защиту русского языка
«Ракеты достигли целей»: Минобороны заявило об успешной ядерной тренировке
Запущенный с российского фрегата гиперзвуковой «Циркон» попал в цель
«Это лицемерие»: Фицо о мольбах ЕС раскрыть детали разговора с Путиным
«Очень жаль»: Бутырская о смене спортивного гражданства сына Плющенко
Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам
В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку
Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт
Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры
Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом
Ермак показал электронный браслет на своей ноге
Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже
Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России
Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии
Известного иноагента внесли в список террористов
Путин анонсировал пуски баллистических ракет в ходе ядерных учений
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия
Жителя Краснодара обвинили в мошенничестве на 580 тыс. рублей в Крыму
Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.