Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России

21 мая 2026 в 16:37

После завершения конфликта на Украине страны Евросоюза могут вернуться к закупкам российского газа, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью газете Rzeczpospolita. Он отметил, что это может быть обусловлено более низкой стоимостью топлива.

Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии <...> Я не могу предсказать всего, но у меня такое ощущение, — сказал Мадьяр.

Ранее Мадьяр на пресс-конференции заявил, что Венгрия, как и любая другая страна Евросоюза, вправе сама решать, у кого закупать энергоресурсы. Так он ответил на вопрос журналистов о реакции Варшавы на продолжение закупок российского газа и нефти.

До этого Мадьяр сообщил, что Венгрия не поддержит запуск переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Политик уточнил, что между сторонами уже начались технические консультации по вопросам соблюдения языковых, культурных и других прав закарпатских венгров.

