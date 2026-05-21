21 мая 2026 в 16:56

«Ракеты достигли целей»: Минобороны заявило об успешной ядерной тренировке

Министерство обороны сообщило о проведении успешной ядерной тренировки

Фото: РИА Новости
Задачи тренировки ядерных сил выполнены в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Там уточнили, что запущенные ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, — заявили в ведомстве.

В учениях приняли участие около 64 тыс. военнослужащих, более 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая свыше 200 ракетных пусковых установок. Также было задействовано более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе восемь ракетных подлодок стратегического назначения.

В Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая проходили учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В маневрах участвовали ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, а также часть подразделений Ленинградского и Центрального военных округов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совместные российско-белорусские учения являются частью военного строительства и служат определенным сигналом. Он добавил, что любые подобные маневры имеют конкретный смысл.

