«У спортсмена одна карьера»: Энберт о смене гражданства сына Плющенко

Фигурист Энберт: Плющенко сам выбирает комфортный путь продолжения карьеры

Александр Плющенко в роли Принца в ледовом шоу Евгения Плющенко «Спящая Красавица» Александр Плющенко в роли Принца в ледовом шоу Евгения Плющенко «Спящая Красавица» Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт заявил NEWS.ru, что каждый спортсмен сам выбирает свой карьерный путь. Так он прокомментировал смену спортивного гражданства сына Евгения Плющенко Александра. По его словам, это не первый случай перехода российского спортсмена в другую страну. Он обратил внимание, что такое происходило всегда.

У спортсмена одна карьера, каждый сам выбирает для себя, что ему лучше и комфортнее. Это касается вообще любого. У ISU (Международного союза конькобежцев. — NEWS.ru) есть регламент перехода из одной страны в другую. Все это давно известно. Это всегда происходило. Все в руках спортсмена, как он решил, значит для него это самый лучший путь, — сказал Энберт.

Ранее стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в течение пяти лет будет выступать за сборную Азербайджана. Спортсмен подтвердил эту информацию. Федерация фигурного катания на коньках России предоставила 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома, которое прошло 21 мая.

