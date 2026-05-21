Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 18:17

Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана

Александр Плющенко заявил, что останется русским даже в сборной Азербайджана

Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын фигуриста Евгения Плющенко, во время выступления в ледовом шоу «Союз чемпионов» на «ВТБ Арене» Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын фигуриста Евгения Плющенко, во время выступления в ледовом шоу «Союз чемпионов» на «ВТБ Арене» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигурист Александр Плющенко заявил, что был и остается русским, несмотря на переход в сборную Азербайджана. В интервью «Спорт-Экспресс» 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выразил надежду, что сможет достойно представлять на международной арене обе страны и прославлять академию своего отца.

Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы, — сказал Плющенко-младший.

Фигурист также рассказал, что в ледовую академию «Ангелы Плющенко» приезжают спортсмены из 11 стран мира. Они вместе играют в футбол, тренируются, общаются и кормят уток.

Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали и не боялись. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты, — подчеркнул спортсмен.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт заявил, что каждый спортсмен сам выбирает свой карьерный путь, комментируя смену спортивного гражданства Плющенко. По его словам, это не первый случай перехода российского спортсмена в другую страну.

Спорт
Евгений Плющенко
Александр Плющенко
фигуристы
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галкин «разул» Молдавию, Жириновский поставил на колени Европу: что дальше
Друг Жириновского раскрыл его главное пророчество о Европе и США
Суд вынес приговор директору детсада по делу о гибели ребенка в Тобольске
Раскрыто возможное наказание для блогера-мигранта с завода в России
«Решение будет»: Гладков высказался о новом месте работы
«Жалко»: Zivert ответила на обвинения в самозахвате земель элитного поселка
Известная российская теннисистка оценила шансы Медведева на «Ролан Гаррос»
Прокуратура заинтересовалась воронежанкой, скрывшей 168 руб дохода
Зеленский подъехал к Белоруссии и пригрозил Лукашенко после ядерных учений
Американист объяснил, почему страны Персидского залива засомневались в США
Белоруса расстреляли в Польше, но он вернулся домой живым: подробности ЧП
«Очень скоро»: Трамп сделал громкий анонс по Ирану
Газзаев ответил, кого хочет видеть главным тренером ЦСКА
«Мы вами гордимся»: Путин обратился к обладателям госнаград
Папа умер на СВО, а маму и брата убила сама: школьницу посадили на 9 лет
Развожаев раскрыл, куда отправят одного из пострадавших выпускников
МИД России оценил обвинения США в адрес Кастро
«Мама, я тут»: спасатели трехлетней девочки рассказали о поисках ребенка
Назван пост, который может занять экс-глава Белгородской области Гладков
Российских зумеров накрыла «болезнь поцелуев»
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.