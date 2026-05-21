Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын фигуриста Евгения Плющенко, во время выступления в ледовом шоу «Союз чемпионов» на «ВТБ Арене»

Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана Александр Плющенко заявил, что останется русским даже в сборной Азербайджана

Фигурист Александр Плющенко заявил, что был и остается русским, несмотря на переход в сборную Азербайджана. В интервью «Спорт-Экспресс» 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выразил надежду, что сможет достойно представлять на международной арене обе страны и прославлять академию своего отца.

Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы, — сказал Плющенко-младший.

Фигурист также рассказал, что в ледовую академию «Ангелы Плющенко» приезжают спортсмены из 11 стран мира. Они вместе играют в футбол, тренируются, общаются и кормят уток.

Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали и не боялись. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты, — подчеркнул спортсмен.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт заявил, что каждый спортсмен сам выбирает свой карьерный путь, комментируя смену спортивного гражданства Плющенко. По его словам, это не первый случай перехода российского спортсмена в другую страну.