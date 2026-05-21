21 мая 2026 в 18:41

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с намеком на маевку

Слово «маевка» прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76

УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня» и «жужжалка», передала новое странное сообщение, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». В его эфире прозвучало слово «маевка».

НЖТИ 50130 МАЕВКА 5247 3768, — говорится в сообщении.

Ранее радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с несколькими сообщениями. Послания содержали слова «жестокаин», «ляповнук», «блиноспас», «вруновал», «капосук», «братошик» и «королевна».

В свою очередь военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что УВБ-76 использует кодовые слова для проведения учений и проверки связи. По его словам, эти сигналы не несут угрозы, а являются частью плановой работы Вооруженных сил России.

До этого, в конце апреля, система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», вышла в эфир с загадочным сообщением, состоящим из 21 знака. Данную сеть применяют для рассылки по всему миру экстренных распоряжений, включая приказы высшего командования США, связанные с применением ядерного оружия.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

