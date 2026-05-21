«Мама, я тут»: спасатели трехлетней девочки рассказали о поисках ребенка

Спасатели, обнаружившие в лесу под Дубной трехлетнюю девочку, несколько километров несли ребенка на руках, сообщает Telegram-канал «112». Один из первых волонтеров, узнав о пропаже ребенка, сразу решил выехать на место вместе с семьей и присоединиться к поискам, не дожидаясь других распоряжений.

Я вчера узнал, а сегодня с утра жену поднял, тещу поднял. И поехали втроем. А что, стоять и ждать? Мы приехали, записались и пошли блуждать по лесу , — рассказал волонтер.

По его словам, волонтеров выстроили в шеренгу и направили прочесывать лес, при этом даже взрослым было трудно представить, как ребенок мог оказаться так глубоко в лесном массиве из-за сложных условий передвижения. Он также рассказал, что в ходе поисков группа услышала из леса звуки, похожие на «кря», которые повторились несколько раз, а затем они сменились на крик «Мама, я тут!», после чего спасатели быстро определили направление и вышли к девочке.

Девочка находилась у двух сросшихся деревьев и была крайне уставшей, так как провела в лесу всю ночь. По словам волонтера, ребенок сначала молча схватил его за ногу, а затем сам поднялся на руки и не плакал. По словам самой девочки, за все время в лесу она видела лишь случайно забежавшую собаку, в этот момент ей стало «чуточку легче и не так страшно».

Ранее сообщалось, что поиски трехлетней девочки, пропавшей во время прогулки на беговеле, продолжались около двух суток. Она ушла кататься возле дома 20 мая и не вернулась.