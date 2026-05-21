21 мая 2026 в 09:42

В Тульской области вторые сутки ищут пропавшую трехлетнюю девочку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Тульской области уже вторые сутки продолжаются поиски трехлетней девочки, пропавшей во время прогулки на беговеле, сообщает Telegram-канал Baza. Девочка ушла кататься возле дома в поселке Дубна и не вернулась.

Позже ее беговел нашли в лесополосе рядом с водоемом — примерно в трех километрах от улицы Калинина, где живет семья ребенка. Как сообщает источник, к поискам привлекли водолазов, которые обследуют реку. Следствие отрабатывает все возможные версии исчезновения девочки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее глава Чехова Михаил Собакин сообщил, что успешно завершились поиски двух пятилетних мальчиков, которые самостоятельно ушли с территории местного детского сада. Благодаря оперативным действиям спецслужб и добровольцев детей удалось быстро обнаружить в целости и сохранности.

До этого пресс-служба прокуратуры республики Марий Эл сообщила, что у деревни Отары в пруду утонули две девочки. Дети 12 и 6 лет находились у водоема без присмотра взрослых. Они не умели плавать.

