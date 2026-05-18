Подмосковной полиции пришлось ловить ушедших в «самоволку» детсадовцев

В подмосковном городе Чехове успешно завершились поиски двух пятилетних мальчиков, которые самостоятельно ушли с территории местного детского сада. Благодаря оперативным действиям спецслужб и добровольцев детей удалось быстро обнаружить в целости и сохранности, рассказал в Telegram-канале глава округа Михаил Собакин.

Дети найдены и переданы родителям! Всем спасибо за помощь! — написал руководитель муниципалитета.

Двое пятилетних воспитанников дошкольного отделения местной гимназии самовольно покинули садик на прогулке. Территорию они покинули через забор, после этого попали в поле зрения уличных камер системы «Безопасный регион». В поисках детей участвовали все экстренные службы округа и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Ранее в Самарской области завершились поиски трехлетней девочки, пропавшей во время прогулки со старшими сестрами в селе Сухарь Матак Исаклинского района. По данным источника, ее нашли живой спустя почти сутки. Официальные органы не раскрыли подробностей спасения, однако уточнили, что ребенок был найден на берегу реки.