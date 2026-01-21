Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 15:32

В Чехове появился необычный памятник криминальному авторитету

Лидеру чеховской ОПГ Павлинову установили памятник с блатными стихами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На кладбище у храма в подмосковном Чехове установили памятник лидеру местной ОПГ Николаю Павлинову, известному как Коля Павлин, спустя год после его смерти, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, монумент украшен прощальными стихами в блатной лирике, а его стоимость сопоставима с ценой квартиры в регионе.

Павлинов проходил по делу об организации преступного сообщества и в 2021 году был приговорен Серпуховским судом к 17 годам лишения свободы. Спустя несколько лет его освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья. Мужчина умер в январе 2025 года после перенесенной клинической смерти и комы. В криминальных кругах его называли теневым руководителем Чеховского района.

Ранее петербургский городской суд вынес приговор участникам ОПГ, занимавшимся вымогательством. По данным следствия, с мая по сентябрь 2024 года женщины находили мужчин в интернете, а их сообщники, выдавая себя за полицейских, вымогали деньги под угрозой обвинения в наркотиках. Суд назначил фигурантам от трех до пяти лет лишения свободы, а одной из участниц — условный срок.

До этого Московский областной суд начал рассматривать дело о тройном убийстве, в котором обвиняются главарь банды «Лес» Дмитрий Лесняков и пятеро его подельников. Преступление было совершено в 2003 году в подмосковном кафе, где жертв задушили и тайно захоронили.

ОПГ
преступники
памятники
Чехов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ
Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов
Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто
Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией
Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина
HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу
Трамп не узнал Европу
«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили
Москалькова высказалась о перспективах обменов пленными между РФ и Украиной
Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме
Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами
Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы
Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо
Экс-супругов задержали за браки с участниками СВО ради денег
Биолог ответила, можно ли добавлять прокисшее молоко в блины
Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Венгрия обвинила Киев в грубом вмешательстве во внутренние дела
«Замахнулся на господство»: военкор оценил идею Совета мира Трампа
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.