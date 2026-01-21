В Чехове появился необычный памятник криминальному авторитету

На кладбище у храма в подмосковном Чехове установили памятник лидеру местной ОПГ Николаю Павлинову, известному как Коля Павлин, спустя год после его смерти, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, монумент украшен прощальными стихами в блатной лирике, а его стоимость сопоставима с ценой квартиры в регионе.

Павлинов проходил по делу об организации преступного сообщества и в 2021 году был приговорен Серпуховским судом к 17 годам лишения свободы. Спустя несколько лет его освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья. Мужчина умер в январе 2025 года после перенесенной клинической смерти и комы. В криминальных кругах его называли теневым руководителем Чеховского района.

Ранее петербургский городской суд вынес приговор участникам ОПГ, занимавшимся вымогательством. По данным следствия, с мая по сентябрь 2024 года женщины находили мужчин в интернете, а их сообщники, выдавая себя за полицейских, вымогали деньги под угрозой обвинения в наркотиках. Суд назначил фигурантам от трех до пяти лет лишения свободы, а одной из участниц — условный срок.

До этого Московский областной суд начал рассматривать дело о тройном убийстве, в котором обвиняются главарь банды «Лес» Дмитрий Лесняков и пятеро его подельников. Преступление было совершено в 2003 году в подмосковном кафе, где жертв задушили и тайно захоронили.