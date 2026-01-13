Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 19:42

Главаря опаснейшей ОПГ начали судить за убийство 23-летней давности

Главарь ОПГ Лесняков пошел под суд за убийство в 2003 году

Фото: t.me/Mos_obl_sud
Главарь банды «Лес» Дмитрий Лесняков, отбывающий пожизненный срок, и пятеро его подельников предстали перед судом за тройное убийство в подмосковных Люберцах, сообщили в пресс-службе Московского областного суда. Четверо обвиняемых не признали вину, а сам Лесняков отказался давать показания. Преступление было совершено в 2003 году.

На счету банды — более 50 особо тяжких преступлений, включая свыше 20 убийств. Участники ОПГ располагали целым арсеналом: огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчаткой и взрывными устройствами. Они тщательно конспирировались: убийства часто маскировались под разбой или бытовые конфликты, а сами преступники использовали поддельные документы, скрывались от следствия и жили за границей.

Как уточнили в пресс-службе, суд начал рассмотрение дела об убийстве трех человек в кафе «Райский уголок» в Люберцах. По версии следствия, бандиты заманили жертв в кафе, напали на них, избили, а затем задушили, накинув на шеи веревки и надев на головы полиэтиленовые пакеты, обмотанные скотчем. После убийства они уничтожили следы и тайно захоронили тела в районе поселка Октябрьский.

Ранее в Санкт-Петербурге на парковке по адресу: Дунайский проспект, 7, к. 3, сгорела машина экс-лидера организованной преступной группы «Литвиновская» Михаила Литвинова. По словам очевидцев, причиной мог стать поджог.

суды
ОПГ
убийства
Люберцы
