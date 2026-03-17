17 марта 2026 в 14:17

Врач дала советы, как сохранить здоровье сердца и сосудов на долгие годы

Кардиолог Голухова: правильное питание поддержит здоровье сердца и сосудов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов, заявила KP.RU кардиолог Елена Голухова. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, вес и артериальное давление.

Это основные привычки здорового образа жизни. Исследование, датированное 2025 годом, показало: если у вас хорошая приверженность им, то вы улучшаете свое сердечно-сосудистое здоровье и одновременно снижаете смертность. Причем, не только от сердечно-сосудистых заболеваний, но от злокачественных новообразований, — отметила Голухова.

В частности, она посоветовала отказать от переедания, злоупотребления солью и сладостями. В рационе следует отдавать предпочтение овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам. Сон, по мнению врача, должен длиться не менее шести часов. Врач добавила, что в день необходимо уделять физической активности не меньше 40 минут.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева заявила, что переедание и обильные вечерние приемы пищи после завершения Великого поста грозят изжогой и обострением гастрита. Она отметила, что обилие жирной пищи также стимулирует сокращение желчного пузыря.

Читайте также
Врач перечислила неочевидные признаки снижения слуха у детей
Здоровье/красота
Врач перечислила неочевидные признаки снижения слуха у детей
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Здоровье/красота
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Кардиолог назвал продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
Здоровье/красота
Кардиолог назвал продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Здоровье/красота
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Профессор объяснил, почему COVID-19 смог стать настолько опасным заболеванием
Здоровье/красота
Профессор объяснил, почему COVID-19 смог стать настолько опасным заболеванием
здоровье
кардиологи
врачи
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор объяснил значимость освобождения Калеников в ДНР
Мэр с охотничьим карабином хотел прострелить пах школьнику? Дело из ХМАО
В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

