Врач дала советы, как сохранить здоровье сердца и сосудов на долгие годы

Кардиолог Голухова: правильное питание поддержит здоровье сердца и сосудов

Правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов, заявила KP.RU кардиолог Елена Голухова. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, вес и артериальное давление.

Это основные привычки здорового образа жизни. Исследование, датированное 2025 годом, показало: если у вас хорошая приверженность им, то вы улучшаете свое сердечно-сосудистое здоровье и одновременно снижаете смертность. Причем, не только от сердечно-сосудистых заболеваний, но от злокачественных новообразований, — отметила Голухова.

В частности, она посоветовала отказать от переедания, злоупотребления солью и сладостями. В рационе следует отдавать предпочтение овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам. Сон, по мнению врача, должен длиться не менее шести часов. Врач добавила, что в день необходимо уделять физической активности не меньше 40 минут.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева заявила, что переедание и обильные вечерние приемы пищи после завершения Великого поста грозят изжогой и обострением гастрита. Она отметила, что обилие жирной пищи также стимулирует сокращение желчного пузыря.