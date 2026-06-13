Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму действует новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие известны последние новости об этом 13 июня, что с поездами, как доехать до нужного города?

Что с поездами в Крыму 13 июня, какие идут только до Керчи

В Крыму до конца сентября введена новая схема движения поездов, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Теперь часть поездов «Таврия» будет следовать до Керчи, далее пассажиры смогут пересесть в автобусы до конечной точки маршрута, в частности в поселки и города: Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория и другие.

В числе поездов «Таврия», следующих укороченным маршрутом до Керчи с 10 июня до конца сентября 2026 года: поезд № 68/67 Москва — Симферополь, поезд № 97/98 Москва — Симферополь, поезд № 173/174 Москва — Евпатория, поезд № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь, поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, поезд № 483/484 Таганрог — Симферополь, поезд № 142/141 Пермь — Симферополь, поезд № 75/76 Омск — Симферополь, поезд № 183/184 Мурманск — Севастополь, поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь.

Что делать, если поезд идет до Керчи

На станции Керчь Южная на постоянной основе дежурят сотрудники перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», которые координируют посадку в автобусы. Их можно узнать по оранжевым жилетам.

«После прибытия в Керчь пассажиры пересаживаются на автобус, который доставляет их до конечной станции, указанной в билете (если билет до Джанкоя, автобус доставит вас до Владиславовки или Симферополя по вашему выбору). Посадка организуется на привокзальной площади или у станции. Все пересадки состыкованы с прибытием поездов. В обратную сторону работает аналогичная схема», — объяснил перевозчик.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За проезд на автобусе доплачивать отдельно не нужно. Автобусы курсируют по постоянному расписанию, опубликованному на сайте Минтранса Республики Крым.

Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Ограничения по размерам и весу аналогичны правилами перевозки багажа в поездах «Таврия»: плацкарт и купе — до 36 кг, СВ, люкс — до 50 кг.

«Разрешен провоз крупногабаритной ручной клади — велосипедов, самокатов, музыкальных инструментов и пр. Также разрешен провоз мелких животных в переносках, крупных собак — в наморднике и с поводком на задней площадке автобуса», — уточнили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Если поезд идет до Симферополя вместо Евпатории или города Саки, пассажиры аналогично пересаживаются на автобус от или до станций Саки или Евпатория. Расписание транспорта состыковано с расписанием поездов.

Какие поезда ходят до Симферополя, Севастополя и Феодосии

Часть поездов «Таврия» продолжает следовать в Крым и из Крыма по полному маршруту до конечных станций, но в их расписание были внесены изменения, в связи с чем пассажирам нужно перепроверить время отправления.

До Симферополя продолжают ходить: поезд № 18/17 Москва — Симферополь, поезд № 28/27 Москва — Симферополь, поезд № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь, поезд № 316/315 Адлер — Симферополь, поезд № 474/473 Смоленск— Симферополь, поезд № 179/180 Санкт-Петербург— Симферополь (вместо Санкт-Петербург — Евпатория), поезд № 453/454 Москва — Симферополь, поезд № 168/167 Москва — Симферополь.

До Севастополя: поезд № 92/91 Москва — Севастополь.

До Феодосии: поезд № 463/464 Москва — Феодосия.

Какие поезда в Крым были отменены

Поезд сообщением Таганрог — Керчь больше не будет курсировать, начиная с 17 июня из Керчи и с 18 июня из Таганрога, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«В связи с принятыми оперштабом Крыма решениями по изменению организации движения пассажирских поездов поезд № 483/484 Таганрог — Керчь (ранее Таганрог — Симферополь) отменяется», — говорится в сообщении перевозчика в Telegram-канале.

Уточняется, что для того, чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дону. Возврат билетов осуществляется без удержания сборов.

Крымский мост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. При его пересечении обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты досмотра автомобилей.

Читайте также:

Отравление на «Поле чудес», театр, зарплата: как живет Леонид Якубович

Ночная прохлада до +8 и ливни с грозами: погода в Москве в начале недели

Танец в бикини, смерть дочки, мнение об СВО: как живет Елена Захарова