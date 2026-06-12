Отравление на «Поле чудес», театр, зарплата: как живет Леонид Якубович

Народный артист России Леонид Якубович обрел популярность как ведущий программы «Поле чудес». Что известно о его карьере, личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известен Якубович

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве, окончил Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева и Калужское авиационное училище. Он имеет лицензию пилота, был участником первых Всемирных авиакосмических олимпийских игр в Турции.

В студенческие годы Якубович играл в Театре студенческих миниатюр и КВН. Параллельно с учебой писал юмористические монологи и сценарии к телешоу «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!» В 1988 году по собственному сценарию провел первый в России конкурс красоты «Московская красавица». Известность пришла к Якубовичу в 1991 году, когда он стал ведущим программы «Поле чудес».

Планирует ли Якубович уходить из «Поля чудес»

Леонид Якубович в прошлом году признался, что у него были мысли покинуть «Поле чудес», однако только на начальном этапе съемок.

«Первые две съемки „Поля чудес“ я от внутреннего зажима орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело труба, и сказал: „Хорошо, я ухожу“. Меня никто не отговаривал», — поделился он.

По словам телеведущего, он «без капли уверенности» пришел на запись следующего эфира и, почувствовав поддержку зала, остался в программе.

Леонид Якубович на съемке программы «Поле чудес» Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В 2021 году Якубович заявил, что готов покинуть шоу, если с Первого канала уйдет генеральный директор Константин Эрнст. Телеведущий также отметил, что на тот момент его полностью устраивали условия работы на Первом канале, в том числе и по части зарплаты.

«Она достаточно большая, чтобы содержать две семьи — свою и семью сына. Никаких претензий у меня нет, меня вполне все устраивает», — сказал он в интервью журналисту Алене Жигаловой.

Что известно о личной жизни Якубовича

Леонид Якубович трижды состоял в браке. В студенческие годы он женился на девушке Раисе, но вскоре они расстались. Второй его супругой стала экскурсовод Галина Антонова. В этом браке родился сын Артем.

В третий раз Якубович женился в 1991 году на Марине Видо из рекламного отдела телекомпании «ВИD». В 1998 году у супругов родилась дочь Варвара.

В прошлом году появились слухи о романе телеведущего с коллегой по программе «Поле чудес», ассистенткой Риммой Агафошиной, однако он опроверг их.

«Нет. Все это чушь, которую пишут в интернете. Про наши отношения с Агафошиной написали два раза и заткнулись, потому что это глупо совершенно. У нее замечательные двое детей», — сказал он.

Что известно о состоянии здоровья Якубовича

В сентябре прошлого года Telegram-канал SHOT сообщил, что Леониду Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поля чудес» из-за состояния здоровья. По данным источника, артист пожаловался медикам на слабость, после чего у него якобы диагностировали сахарный диабет.

В беседе с NEWS.ru ведущий назвал эти сообщения выдумкой.

«Полная хрень! Передайте, что здоровье пошатнулось здорово. Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой. Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты. Жена рыдает, дети в истерике. Видимо, скоро конец», — с иронией отметил он.

Леонид Якубович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом Якубович признавался, что однажды потерял сознание на съемках программы «Поле чудес» после того, как попробовал продукты одной из участниц.

«Все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание. Укол не помогает. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице. Такое было тяжелое отравление», — рассказал он «Телепрограмме».

Чем сейчас занимается Якубович

Леонид Якубович в 80 лет продолжает творческую деятельность. Он ведет «Поле чудес» на Первом канале, играет в спектакле «Лавр» в Театре на Малой Ордынке.

Также артист принял участие в съемках ленты «Скуф». Премьеру анонсировали на 16 апреля, но дистрибьютор снял ее с графика.

В прошлом году Якубович появился на телеканале СТС, где вел программу «Усатые факты». По его словам, у него есть договоренность с Константином Эрнстом, что он может принимать участие в проектах на других каналах.

«Полтора года назад, когда только-только затеплилась эта история вообще прийти на СТС, я к нему пришел, конечно, и сказал, что есть такая история. Он кивнул головой. Правда, он спросил, что я там буду делать», — сказал телеведущий в проекте «Кино в деталях».

Читайте также:

Рига, список некрасивых, мнение об СВО: как живет актриса Яна Сексте

Танец в бикини, смерть дочки, мнение об СВО: как живет Елена Захарова

Ссора с Гордон и Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева