Отравление на «Поле чудес», театр, зарплата: как живет Леонид Якубович

Народный артист России Леонид Якубович обрел популярность как ведущий программы «Поле чудес». Что известно о его карьере, личной жизни и состоянии здоровья?
Чем известен Якубович
Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве, окончил Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева и Калужское авиационное училище. Он имеет лицензию пилота, был участником первых Всемирных авиакосмических олимпийских игр в Турции.
В студенческие годы Якубович играл в Театре студенческих миниатюр и КВН. Параллельно с учебой писал юмористические монологи и сценарии к телешоу «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!» В 1988 году по собственному сценарию провел первый в России конкурс красоты «Московская красавица». Известность пришла к Якубовичу в 1991 году, когда он стал ведущим программы «Поле чудес».
Планирует ли Якубович уходить из «Поля чудес»
Леонид Якубович в прошлом году признался, что у него были мысли покинуть «Поле чудес», однако только на начальном этапе съемок.
«Первые две съемки „Поля чудес“ я от внутреннего зажима орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело труба, и сказал: „Хорошо, я ухожу“. Меня никто не отговаривал», — поделился он.
По словам телеведущего, он «без капли уверенности» пришел на запись следующего эфира и, почувствовав поддержку зала, остался в программе.
В 2021 году Якубович заявил, что готов покинуть шоу, если с Первого канала уйдет генеральный директор Константин Эрнст. Телеведущий также отметил, что на тот момент его полностью устраивали условия работы на Первом канале, в том числе и по части зарплаты.
«Она достаточно большая, чтобы содержать две семьи — свою и семью сына. Никаких претензий у меня нет, меня вполне все устраивает», — сказал он в интервью журналисту Алене Жигаловой.
Что известно о личной жизни Якубовича
Леонид Якубович трижды состоял в браке. В студенческие годы он женился на девушке Раисе, но вскоре они расстались. Второй его супругой стала экскурсовод Галина Антонова. В этом браке родился сын Артем.
В третий раз Якубович женился в 1991 году на Марине Видо из рекламного отдела телекомпании «ВИD». В 1998 году у супругов родилась дочь Варвара.
В прошлом году появились слухи о романе телеведущего с коллегой по программе «Поле чудес», ассистенткой Риммой Агафошиной, однако он опроверг их.
«Нет. Все это чушь, которую пишут в интернете. Про наши отношения с Агафошиной написали два раза и заткнулись, потому что это глупо совершенно. У нее замечательные двое детей», — сказал он.
Что известно о состоянии здоровья Якубовича
В сентябре прошлого года Telegram-канал SHOT сообщил, что Леониду Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поля чудес» из-за состояния здоровья. По данным источника, артист пожаловался медикам на слабость, после чего у него якобы диагностировали сахарный диабет.
В беседе с NEWS.ru ведущий назвал эти сообщения выдумкой.
«Полная хрень! Передайте, что здоровье пошатнулось здорово. Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой. Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты. Жена рыдает, дети в истерике. Видимо, скоро конец», — с иронией отметил он.
При этом Якубович признавался, что однажды потерял сознание на съемках программы «Поле чудес» после того, как попробовал продукты одной из участниц.
«Все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание. Укол не помогает. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице. Такое было тяжелое отравление», — рассказал он «Телепрограмме».
Чем сейчас занимается Якубович
Леонид Якубович в 80 лет продолжает творческую деятельность. Он ведет «Поле чудес» на Первом канале, играет в спектакле «Лавр» в Театре на Малой Ордынке.
Также артист принял участие в съемках ленты «Скуф». Премьеру анонсировали на 16 апреля, но дистрибьютор снял ее с графика.
В прошлом году Якубович появился на телеканале СТС, где вел программу «Усатые факты». По его словам, у него есть договоренность с Константином Эрнстом, что он может принимать участие в проектах на других каналах.
«Полтора года назад, когда только-только затеплилась эта история вообще прийти на СТС, я к нему пришел, конечно, и сказал, что есть такая история. Он кивнул головой. Правда, он спросил, что я там буду делать», — сказал телеведущий в проекте «Кино в деталях».
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