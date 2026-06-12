Ночная прохлада до +8 и ливни с грозами: погода в Москве в начале недели

Ночная прохлада до +8 и ливни с грозами: погода в Москве в начале недели

В начале следующей недели в Москве ожидается волна похолодания, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 15 по 17 июня?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, в начале следующей недели в Москве прогнозируются грозы и небольшие осадки.

«На следующей неделе дышать станет еще легче — вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до +8–13 градусов, а после полудня будет от +17 до +22 градусов», — пояснил он.

По информации метеосервисов, понедельник, 15 июня, начнется с умеренного тепла. В ночные часы на фоне растущего атмосферного давления и прояснений воздух в российской столице остынет до +9–12 градусов, а по области, в низинах, столбики термометров могут опуститься до +6–8 градусов. Местами ожидаются легкие туманы, которые рассеются сразу после восхода солнца. Днем гребень антициклона обеспечит ясную погоду. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-западный, его скорость не превысит 3–7 м/с. К полудню воздух прогреется до +18–21 градуса. Атмосферное давление стабилизируется на отметке 756–758 миллиметров ртутного столба. Возможны кратковременные осадки.

Во вторник, 16 июня, днем воздух прогреется только до +18–20 градусов. После 15 часов на небе вырастут мощные кучево-дождевые облака, которые принесут локальные грозы с кратковременными, но сильными ливнями. Порывы ветра при грозах могут достигать 14–17 м/с. Атмосферное давление понизится до 747–750 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В среду, 17 июня, ночью ожидается около +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Около 14–16 часов ожидается мощная гроза с ливнем. За несколько часов может выпасть до 12–18 миллиметров осадков. Атмосферное давление начнет стремительно расти и к полуночи достигнет 754–757 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

По данным метеорологических сервисов, ночью в понедельник, 15 июня, в Санкт-Петербурге ожидается около +8–11 градусов. Плотные слоистые облака, подтянувшиеся с залива, к утру начнут разрываться, пропуская солнце. Ветер юго-западный, 4–8 м/с. Днем воздух прогреется до +18–21 градуса. Атмосферное давление начнет расти до 757–760 миллиметров ртутного столба. Осадки маловероятны, лишь утром возможна слабая морось.

Во вторник, 16 июня, ночью воздух остынет до +12–14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся только до +16–18 градусов. Во второй половине дня ударят локальные грозы с ливнями и порывами ветра до 15–18 м/с. Давление упадет до 746–749 миллиметров ртутного столба.

В среду, 17 июня, в ночные часы ожидается около +13 градусов в Северной столице. Днем прогнозируется +17 градусов. Давление стремительно вырастет до 756–759 миллиметров ртутного столба. Ожидаются осадки в виде дождя, возможны грозы.

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