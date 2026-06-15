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15 июня 2026 в 04:26

Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву беспилотников

Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Предварительно, информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Другие детали инцидента пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что жилой сектор Тулы подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в ночь на 15 июня. Губернатор региона Дмитрий Миляев уточнил, что в результате инцидента погибли три человека. Повреждения зафиксированы в частных жилых домах и коммерческих объектах в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте происшествия работают экстренные службы, а в правительстве региона развернут оперативный штаб для координации работ.

До этого мирный житель получил осколочные ранения руки, грудной клетки и ног в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В оперштабе Белгородской области проинформировали, что в ходе атаки также были повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка.

Москва
Сергей Собянин
ПВО
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