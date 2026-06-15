Три человека погибли при атаке дронов ВСУ под Тулой

Три человека погибли при атаке дронов ВСУ под Тулой Миляев: в Тульской области при атаке дронов ВСУ погибли три человека

Жилой сектор Тулы подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в ночь на 15 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человек.

К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — проинформировал глава области.

Повреждения зафиксированы в частных жилых домах и коммерческих объектах в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте происшествия работают экстренные службы, а в правительстве региона развернут оперативный штаб для координации работ.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здания Госавтоинспекции и муниципальных служб в Энергодаре. Под удар также попали отдел культуры и организации, отвечающие за озеленение и благоустройство городской территории.

До этого губернатор Александр Хинштейн передавал, что две женщины пострадали в приграничных районах Курской области в результате атак дронов ВСУ, обе госпитализированы. Один дрон атаковал город Рыльск, где 58-летняя местная жительница получила осколочное ранение правой голени, а второй БПЛА нанес удар по частному дому в деревне Гирьи Беловского района.