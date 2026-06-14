При детонации дрона ВСУ был ранен мужчина под Белгородом

При детонации дрона ВСУ был ранен мужчина под Белгородом Оперштаб Белгородской области сообщил о ранении мужчины при ударе дрона ВСУ

Мирный житель получил осколочные ранения руки, грудной клетки и ног в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил оперштаб Белгородской области. В ходе атаки также были повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка.

В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения руки, грудной клетки и ног. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, необходимая помощь оказывается, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здания Госавтоинспекции и муниципальных служб в Энергодаре. Под удар также попали отдел культуры и организации, отвечающие за озеленение и благоустройство городской территории.

До этого губернатор Александр Хинштейн передавал, что две женщины пострадали в приграничных районах Курской области в результате атак дронв ВСУ, обе госпитализированы. Один дрон атаковал город Рыльск, где 58-летняя местная жительница получила осколочное ранение правой голени, а второй БПЛА нанес удар по частному дому в деревне Гирьи Беловского района.