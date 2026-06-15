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15 июня 2026 в 03:20

Сделка США и Ирана дала Израилю право на защиту

WSJ: сделка США-Иран включает перемирие в Ливане и право Израиля на контрудар

Флаги США и Израиля Флаги США и Израиля Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сделка между США и Ираном предусматривает прекращение огня в Ливане, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации. Третьей стороной в этом пункте соглашения выступает Израиль.

Согласно информации, полученной изданием, достигнутая сделка разрешает Израилю наносить ответные действия в случае нападения на него. Другие детали соглашения не разглашаются.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о заключении сделки между США и Ираном. Он отдал распоряжение о снятии морской блокады и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Республиканец также отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является сложной личностью, и подчеркнул, что тот должен быть благодарен США за достигнутые результаты. Трамп также заявил, что если бы Иран обладал ядерным оружием, Израиль не смог бы просуществовать даже двух часов.

До этого стало известно, что Нетаньяху одобряет условия сделки между США и Ираном. Трамп уточнил, что данное соглашение может быть подписано им лично или вице-президентом Джей Ди Вэнсом в электронном виде уже в следующую пятницу, 19 июня.

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