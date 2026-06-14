Трамп выступил с заявлением перед подписанием сделки с Ираном Трамп призвал Израиль и «Хезболлу» прекратить боевые действия

Израиль и «Хезболла» должны прекратить боевые действия, заявил в соцсети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он предупредил, что продолжение конфликта может сорвать сделку между США и Ираном. Помимо этого, американский президент заявил, что Израиль не должен был наносить удары по Бейруту накануне подписания этого соглашения.

Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, в том числе в Ливан, и все стороны должны проявлять сдержанность, — заявил глава государства.

Он добавил, что Израиль нанес удар по Бейруту в ответ на атаку, которая была незначительной. Она не повлекла ни жертв, ни пострадавших, резюмировал Трамп.

Произошедшая этим утром атака на Бейрут не должна была произойти, в частности, в особенный день, когда мы так близки к мирной сделке с Ираном, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что новые удары Израиля по Ливану способны поставить под угрозу заключение соглашения между Ираном и США. По его словам, возобновление атак со стороны Тель-Авива свидетельствует о том, что США либо не желают, либо не способны оказать влияние на Израиль.

До этого стало известно, что израильские вооруженные силы нанесли удары по объектам движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Операция стала ответом на обстрел израильской территории. В результате авиационного удара по южному пригороду ливанской столицы был уничтожен один из командиров «Хезболлы».