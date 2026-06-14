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14 июня 2026 в 16:25

Появились кадры ударов Израиля по Бейруту

Фото: Xinhua/Bilal Jawich/Global Look Press
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Армия обороны Израиля опубликовала кадры, на которых запечатлено, как военно-воздушные силы страны нанесли удары по Бейруту в ответ на обстрел своей территории группировкой «Хезболла». Приказ о проведении операции отдали министр обороны Исраэль Кац и премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

В ЦАХАЛ заявили, что целью удара стал командный центр «Хезболлы». В результате атаки в Бейруте разрушено несколько жилых домов, над городом поднимаются столбы дыма. Официальных данных о пострадавших среди местных жителей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута был уничтожен один из командиров «Хезболлы». По данным израильской стороны, целью атаки являлся командный центр группировки.

До этого сообщалось, что Израиль обратился к США с просьбой разрешить расширение военных операций в Бейруте. Израильские представители вышли на американских коллег на высоком уровне. Подробности о возможном ответе американской стороны не раскрываются.

Также появились данные, что израильская армия может приостановить наступление в Ливане в случае заключения соглашения между США и Ираном. При этом вывод ЦАХАЛ из зоны безопасности на юге Ливана маловероятен. Вопрос о дальнейшем присутствии армии на южноливанских позициях Тель-Авив намерен обсудить непосредственно с Бейрутом.

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