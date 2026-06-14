В Израиле назвали условие прекращения наступления ЦАХАЛ в Ливане Kan: ЦАХАЛ может прекратить наступление в Ливане в рамках соглашения США и Ирана

Израильская армия может прекратить наступление в Ливане после заключения соглашения между США и Ираном, сообщила гостелерадиокомпания Kan. При этом отмечается, что ЦАХАЛ вряд ли выведет войска из зоны безопасности на юге арабской страны.

ЦАХАЛ готовится к возможности того, что политическое руководство отдаст приказ остановить наземное наступление войск на юге Ливана, — говорится в сообщении.

При этом вопрос сохранения израильской армии на позициях на юге Ливана Тель-Авив планирует обсудить напрямую с Бейрутом. Переговоры между представителями двух стран пройдут в США через полторы недели.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по объектам «Хезболлы» в пригороде Бейрута. В пресс-службе Армии обороны страны уточнили, что меры были приняты в ответ на обстрел израильской территории.

До этого израильские военнослужащие установили оперативный контроль и провели зачистку территории к северу от реки Салуки в районе к югу от реки Литани на юге Ливана. Операция проводилась в рамках усилий по устранению прямой угрозы для населенных пунктов на севере Израиля.