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14 июня 2026 в 14:41

В Израиле назвали условие прекращения наступления ЦАХАЛ в Ливане

Kan: ЦАХАЛ может прекратить наступление в Ливане в рамках соглашения США и Ирана

Фото: Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Израильская армия может прекратить наступление в Ливане после заключения соглашения между США и Ираном, сообщила гостелерадиокомпания Kan. При этом отмечается, что ЦАХАЛ вряд ли выведет войска из зоны безопасности на юге арабской страны.

ЦАХАЛ готовится к возможности того, что политическое руководство отдаст приказ остановить наземное наступление войск на юге Ливана, — говорится в сообщении.

При этом вопрос сохранения израильской армии на позициях на юге Ливана Тель-Авив планирует обсудить напрямую с Бейрутом. Переговоры между представителями двух стран пройдут в США через полторы недели.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по объектам «Хезболлы» в пригороде Бейрута. В пресс-службе Армии обороны страны уточнили, что меры были приняты в ответ на обстрел израильской территории.

До этого израильские военнослужащие установили оперативный контроль и провели зачистку территории к северу от реки Салуки в районе к югу от реки Литани на юге Ливана. Операция проводилась в рамках усилий по устранению прямой угрозы для населенных пунктов на севере Израиля.

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