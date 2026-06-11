Израильские солдаты взяли под контроль южную часть Ливана

Израильские солдаты установили оперативный контроль и провели зачистку территории к северу от реки Салуки в районе к югу от реки Литани в южной части Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсетях. Отмечается, что операция проводилась в рамках усилий по устранению прямой угрозы для населенных пунктов на севере Израиля.

Солдаты ЦАХАЛ завершили операцию по установлению оперативного контроля и зачистке территории к северу от реки Салуки вдоль передовой линии обороны [на юге Ливана], — говорится в заявлении.

Ранее начальник центрального штаба иранских вооруженных сил Али Абдоллахи заявил, что Иран пригрозил Израилю более мощными ударами, если он не прекратит атаки на юг Ливана. По его словам, Тель-Авиву необходимо остановить нападения на юг Ливана и район Дахия. Заявление было сделано на фоне информации о запуске ракет с иранской территории.

До этого Минздрав Ливана сообщил, что число жертв израильских атак с начала эскалации выросло до 3637 человек. По данным ведомства, еще 11 188 получили ранения.