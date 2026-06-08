Стало известно число жертв израильских атак в Ливане Минздрав: число жертв атак Израиля в Ливане выросло до 3637 человек

Число жертв израильских атак с начала эскалации в Ливане выросло до 3637 человек, еще 11 188 получили ранения, сообщил Минздрав республики в соцсети X. По данным ведомства, за сутки в результате ударов по окрестностям городов Набатия, Сайда и Тир на юге страны погибли 24 человека, еще 116 пострадали.

Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, выросло до 3637, раненых — 11 188, — говорится в сообщении.

Также в Минздраве сообщили, что израильский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи Ливанского общества Красного Креста в пригороде Тира. В результате ранения получили четыре сотрудника скорой помощи.

Ранее начальник центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что Иран пригрозил Израилю более мощными ударами, если он не прекратит атаки на юг Ливана. По его словам, Тель-Авиву необходимо остановить нападения на юг Ливана и район Дахия. Заявление было сделано на фоне информации о запуске ракет с иранской территории.