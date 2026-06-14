Армия Израиля дала жесткий ответ на атаки «Хезболлы» Армия Израиля ударила по целям «Хезболлы» в пригороде Бейрута

Израильская армия нанесла удары по объектам «Хезболлах» в пригороде Бейрута, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале. Там уточнили, что меры были приняты в ответ на обстрел израильской территории

ЦАХАЛ нанес точный удар по объекту инфраструктуры "Хезболлы" в районе Бейрута, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что солдаты ЦАХАЛ установили оперативный контроль над территорией к северу от реки Салуки в южной части Ливана и провели там зачистку. По информации ведомства, операция была направлена на устранение прямой угрозы населенным пунктам на севере Израиля.

До этого сообщалось, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по трем населенным пунктам на юге Ливана. По данным штаба по чрезвычайным ситуациям, в результате атак погибли 14 человек.

До этого сообщалось, что число погибших в результате израильских ударов с начала эскалации в Ливане достигло 3637 человек, еще 11,1 тыс. получили ранения. Только за одни сутки в результате атак на окрестности Набатии, Сайды и Тира на юге страны погибли 24 человека, пострадали еще 116.