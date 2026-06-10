Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 15:30

Стало известно число погибших при ударах Израиля по югу Ливана

ТАСС: самолеты ВВС Израиля атаковали юг Ливана, погибли 14 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолеты израильских ВВС атаковали три населенных пункта на юге Ливана, такие данные приводятся в сводке штаба по чрезвычайным ситуациям. В результате ударов убиты 14 человек, передает ТАСС.

Не менее девяти авиаударов было нанесено по поселку Тейр-Дибба в пограничном округе Тир, где погибли семь мирных граждан. Сведения о трех погибших при авианалете поступили из Дейр-Кануна, и еще двое человек убиты в Мадждаль-Зуне, — говорится в сообщении.

За день до этого израильский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи Ливанского общества Красного Креста в пригороде Тира. В результате ранения получили четыре сотрудника скорой помощи. Общее число жертв среди медработников с момента начала израильской агрессии достигло 131.

Ранее начальник центрального штаба иранских вооруженных сил Али Абдоллахи заявил, что Иран пригрозил Израилю более мощными ударами, если он не прекратит атаки на юг Ливана. По его словам, Тель-Авиву необходимо остановить нападения на юг Ливана и район Дахия. Заявление было сделано на фоне информации о запуске ракет с иранской территории.

Мир
Ливан
Израиль
войны
конфликты
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал важный маркер правильности избранного для России пути
Путин подписал закон об усилении контроля за здоровьем мигрантов
«Ничего не осталось»: Развожаев раскрыл, можно ли восстановить панораму
Путин жестко высказался о санкциях ЕС против детских центров в России
Здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело
Путин раскрыл, сколько человек подали заявления на новую налоговую выплату
Жуков ответил, кто вдохновлял его в подростковом возрасте
Лантратова помогла десяткам сирот получить квартиры в одном регионе
Россиянин предстанет перед судом за смертельное ДТП в Петербурге
Психолог назвала неочевидную зависимость россиян
Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализовали
Вучич рассказал о переменах в Европе по вопросу украинских переговоров
Жителей Подмосковья предупредили о краснокнижных орхидеях
Токаев раскрыл планы на встречу с Трампом
«Могут влиять на игру»: Масалитин о задачах Месси и Роналду на ЧМ-2026
В Госдуме назвали единственный способ достичь мира на Украине
Подросток поставил ребенка на колени в лифте
Купол панорамы обороны Севастополя может рухнуть после атаки ВСУ
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом
Редкий самолет-разведчик НАТО заметили у границ России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.