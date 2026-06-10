Стало известно число погибших при ударах Израиля по югу Ливана

Самолеты израильских ВВС атаковали три населенных пункта на юге Ливана, такие данные приводятся в сводке штаба по чрезвычайным ситуациям. В результате ударов убиты 14 человек, передает ТАСС.

Не менее девяти авиаударов было нанесено по поселку Тейр-Дибба в пограничном округе Тир, где погибли семь мирных граждан. Сведения о трех погибших при авианалете поступили из Дейр-Кануна, и еще двое человек убиты в Мадждаль-Зуне, — говорится в сообщении.

За день до этого израильский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи Ливанского общества Красного Креста в пригороде Тира. В результате ранения получили четыре сотрудника скорой помощи. Общее число жертв среди медработников с момента начала израильской агрессии достигло 131.

Ранее начальник центрального штаба иранских вооруженных сил Али Абдоллахи заявил, что Иран пригрозил Израилю более мощными ударами, если он не прекратит атаки на юг Ливана. По его словам, Тель-Авиву необходимо остановить нападения на юг Ливана и район Дахия. Заявление было сделано на фоне информации о запуске ракет с иранской территории.