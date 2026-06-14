Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 16:00

Один из командиров «Хезболлы» убит в Бейруте

«Хезболла» «Хезболла» Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Убит один из командиров движения «Хезболла» в результате удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. По данным израильской стороны, целью атаки был командный центр сил противника.

Ранее сообщалось, что израильские военные могут прекратить наступательные действия на юге Ливана на фоне возможного соглашения между США и Ираном. При этом местные СМИ отмечают, что полного вывода сил ЦАХАЛ из зоны безопасности пока не планируется.

До этого стало известно, что вооруженные силы Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в пригороде Бейрута. В пресс-службе Армии обороны страны уточнили, что меры были приняты в ответ на обстрел израильской территории.

Также ранее сообщалось, что израильские военнослужащие установили оперативный контроль и провели зачистку территории к северу от реки Салуки в районе к югу от реки Литани на юге Ливана. Операция проводилась в рамках усилий по устранению прямой угрозы для населенных пунктов на севере Израиля.

Мир
Израиль
ЦАХАЛ
Хезболла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В багажнике машины скончался мужчина, которого выгнали из дома
Бывшая телеведущая Зейналова рассказала о работе послом России
Раскрыто, почему встреча Трампа и Зеленского на полях G7 вряд ли состоится
Россиянам рассказали, как защитить свои аккаунты в мессенджерах от взлома
«Правда оказалась погребена»: в ФРГ встревожились из-за ситуации на Украине
В Иране раскрыли, что может сорвать достижение соглашения с США
Слабейшие в ВСУ, вывоз заводов из ДНР: новости СВО к вечеру 14 июня
Россиянка погибла при атаке БПЛА
Секретарь Совбеза Армении встретился с помощником главы Азербайджана
«С нетерпением»: Пашинян захотел новых сделок с «великим» Трампом
Стало известно, зачем США нужна резолюция по Ирану
«На несколько поколений»: в ОП РФ призвали оценить санкции трезво
Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 10: кто ушел 14 июня, конфликты
Семья из России потеряла деньги из-за ошибки нейросети
Улицы российского города ушли под воду после летнего дождя
Россиянка напилась и решила прикурить от Вечного огня
Появились кадры ударов Израиля по Бейруту
Политолог ответил, может ли Словакия получить компенсацию за оружие Украине
В Таиланде высказались о дискриминации туристов по национальному признаку
Еще одного подростка арестовали по громкому делу об убийстве девочки
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.