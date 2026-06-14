Один из командиров «Хезболлы» убит в Бейруте

Убит один из командиров движения «Хезболла» в результате удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. По данным израильской стороны, целью атаки был командный центр сил противника.

Ранее сообщалось, что израильские военные могут прекратить наступательные действия на юге Ливана на фоне возможного соглашения между США и Ираном. При этом местные СМИ отмечают, что полного вывода сил ЦАХАЛ из зоны безопасности пока не планируется.

До этого стало известно, что вооруженные силы Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в пригороде Бейрута. В пресс-службе Армии обороны страны уточнили, что меры были приняты в ответ на обстрел израильской территории.

Также ранее сообщалось, что израильские военнослужащие установили оперативный контроль и провели зачистку территории к северу от реки Салуки в районе к югу от реки Литани на юге Ливана. Операция проводилась в рамках усилий по устранению прямой угрозы для населенных пунктов на севере Израиля.