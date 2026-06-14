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14 июня 2026 в 17:02

В Иране раскрыли, что может сорвать достижение соглашения с США

Галибаф: атаки Израиля на Ливан могут сорвать соглашение с США

Последствия израильского авиаудара в Ливане Последствия израильского авиаудара в Ливане Фото: Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Новые удары Израиля по Ливану могут сорвать достижение соглашения между Ираном и США, заявил в соцсети X спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф. По его словам, возобновление атак Тель-Авива указывает на то, что США не хотят или не могут повлиять на еврейское государство.

Новое нападение сионистов (Израиля. — NEWS.ru) на Дахию вновь показало, что США либо не имеют воли для выполнения своих обязательств, либо не обладают такой возможностью, — написал Галибаф.

Ранее стало известно, что ВС Израиля нанесли удары по объектам движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что меры были приняты в ответ на обстрел израильской территории. Отмечается, что в результате удара израильской авиации по южному пригороду Бейрута был убит один из командиров «Хезболлы».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока. Но при этом глава Белого дома предупредил о готовности принять решительные меры в случае отказа партнеров.

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Мохаммад-Багер Галибаф
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