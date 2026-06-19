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19 июня 2026 в 04:01

«Получат пощечину»: Иран предупредил США о последствиях нарушения договора

Галибаф пригрозил США пощечиной в случае нарушения договора с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тегеран готов ответить пощечиной на возможное нарушение договора со стороны США, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф на своей странице в соцсети. Он также предупредил о последствиях в случае чрезмерных притязаний Вашингтона.

Политик напомнил, что ранее США уже сталкивались с жесткой реакцией в условиях военного противостояния. По его словам, повторение подобных шагов может привести к еще более серьезному ответу со стороны Ирана.

Ранее журналистка Келли Мейе сообщила, что президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. По ее данным, документ в электронном формате подписали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран подтвердил свою позицию по вопросу обогащенного урана и не будет его вывозить. Он уточнил, что одним из возможных вариантов обращения с такими материалами может быть их разубоживание на территории Ирана.

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