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15 июня 2026 в 02:53

Мощные взрывы прозвучали в Киеве на фоне тревоги

«Страна»: в Киеве прогремели мощные взрывы на фоне гремящей воздушной тревоги

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались мощные взрывы, сообщил украинский телеканал «Страна.ua» в своих социальных сетях. Очевидцы проинформировали о взрывах также из Днепропетровска, Николаева и Харькова.

Согласно онлайн-карте украинского Минцифры, сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины. Исключение составляет Одесская область и нескольких западных регионов. Под ударом оказались несколько крупных городов страны. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в ЛНР побывал на месте атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По его словам, в момент приезда в Старобельск ВСУ атаковали город дронами, Риттеру помогли оперативно эвакуироваться.

До этого стало известно о взрыве в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Новой Москве. Инцидент произошел 12 июня в поселке Щапово, после того, как ему принес посылку курьер. Взрывом выбило стекла на первом этаже дома и повредило входную дверь. Информации о пострадавших нет. Сам Пинчук указывал, что покушение на него имеет признаки украинского участия. Он назвал факторы участия Киева устойчивыми.

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