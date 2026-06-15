Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за помощь в переговорах с Ираном Трамп: Путин и Си Цзиньпин помогли в переговорах с Ираном в отличие от Нетаньяху

Глава Белого дома Дональд Трамп высоко оценил вклад президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times. При этом Трамп подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия, которые, по его мнению, едва не сорвали достижение соглашения.

Американский лидер отметил, что Нетаньяху является сложной личностью, и подчеркнул, что тот должен быть благодарен США за достигнутые результаты. Трамп также заявил, что если бы Иран обладал ядерным оружием, Израиль не смог бы просуществовать даже двух часов.

Он очень сложный парень. <…> Буду честным с вами, ему следует быть нам очень благодарным за то, что мы это сделали, — сказал президент США.

По словам Трампа, если Иран не достигнет окончательного соглашения с Соединенными Штатами, США могут возобновить военные атаки или взять на себя роль «стража Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов региона. Кроме того, в интервью газете NYT республиканец уточнил, что США могут добиться от Ирана отказа от обогащения урана на 15 лет. Он намекнул, что его устроит приостановка на 20 лет, однако подчеркнул, что Иран в конечном итоге будет ограничен обогащением до низких уровней, недоступных для военных целей.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.