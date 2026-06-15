«Поздравляю всех»: Трамп подтвердил подписание сделки между США и Ираном Трамп заявил, что США и Иран заключили сделку

Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Сделка с Исламской Республикой Иран заключена. Поздравляю всех, — написал Трамп.

В другом посте он уточнил, что полностью разрешает открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода и одновременно санкционирует немедленное снятие морской блокады, установленной США. Детали соглашения пока не раскрываются. Реакция иранской стороны также в данный момент не поступала.

При этом совсем недавно советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в своих социальных сетях заявил, что удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Тегерана. По его словам, пусковые установки готовы и настал «час X». «Хезболла», добавил он, — часть оси сопротивления.

Кроме того, до этого премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проинформировал, что подписание мирного соглашения между Ираном и США пройдет в Швейцарии 19 июня. Он отмечал, что Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.