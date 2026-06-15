«Час X»: Иран объявил об окончании терпения из-за ударов по Ливану Велаяти: израильские удары по Ливану исчерпали терпение Ирана и привели к часу X

Удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Тегерана, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в своих социальных сетях. По его словам, пусковые установки готовы и настал «час X».

Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час X, и пусковые установки готовы. «Хезболла» — часть оси сопротивления. Если пламя зла в Ливане не погаснет, два мощных географических орудия, Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья, — написал Велаяти.

Иранское агентство Mehr напоминало, что Иран в проекте меморандума с США выступает за прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Израиль же продолжает наносить удары по ливанской территории, несмотря на договоренности о перемирии, что ливанские власти называют нарушением суверенитета.

Ранее премьер-министр Пакистана Шариф Шахбаз объявил, что США и Иран достигли мирного соглашения, предусматривающего немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах. По его словам, Вашингтон и Тегеран договорились прекратить военные действия немедленно. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.