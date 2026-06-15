Названы дата и время подписания мирного соглашения между США и Ираном

Названы дата и время подписания мирного соглашения между США и Ираном Шариф: США и Иран подпишут мирное соглашение в Швейцарии 19 июня

Подписание мирного соглашения между Ираном и США пройдет в Швейцарии 19 июня, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в социальых сетях. По его словам, Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, — написал он.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи передавал, что подписание меморандума между Ираном и США не состоится 14 июня, однако документ может быть подписан в течение нескольких ближайших дней.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока. Вместе с тем он предупредил о готовности прибегнуть к решительным мерам, в случае если партнеры откажутся от взаимодействия.

Также научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи указала, что выход США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году стал ударом для республики. Она подчеркнула, что Иран выполнял условия соглашения в обмен на снятие санкций.