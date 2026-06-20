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20 июня 2026 в 15:45

Макрона уличили в присвоении лавров за сделку США и Ирана

Die Weltwoche: Франция приписала себе заслуги за соглашение США и Ирана

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
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Франция приписала себе все заслуги за подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, оставив Швейцарию без какого-либо признания, передает журнал Die Weltwoche. В статье подчеркивается, что в знак признательности за финансовую поддержку саммита G7 президент Эммануэль Макрон добился встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и обеспечил подписание долгожданного соглашения.

Швейцария больше не играет никакой роли на дипломатической арене, ее уже не воспринимают как нейтральную страну, а скорее как незамужнюю богатую тетушку, которая любезно оплачивает свадебный фуршет, — отмечается в материале.

Издание уточняет, что швейцарским налогоплательщикам еще предстоит покрыть расходы на обеспечение правопорядка во время проведения саммита и связанных с ним протестных акций в Женеве. При этом Франция даже не рассматривает возможность компенсировать эти затраты. По оценкам аналитиков, данная ситуация является показательной.

Ранее Трамп заявил, что Иран в рамках договоренностей с США согласился полностью отказаться от ядерного оружия. Он также опроверг информацию о выплате Тегерану $300 млн (21,6 млрд рублей) со стороны Вашингтона. По словам президента, ложные данные распространяет Демократическая партия США.

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