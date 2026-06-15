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15 июня 2026 в 16:31

В МИД Ирана сообщили, когда раскроют текст соглашения с США

МИД Ирана: Тегеран опубликует меморандум с Вашингтоном в день подписания

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Иран опубликует итоговый текст меморандума с США в день его подписания, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи. По его словам, в тот же день будет обнародована и пояснительная записка к документу.

Мы опубликуем как текст, так и пояснительную записку в день подписания, — сказал Багаи.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США вряд ли подпишут мирный договор на условиях Ирана. По его словам, сейчас обе стороны конфликта пытаются остановить активные боевые действия.

Также сообщалось, что США согласились снять морскую блокаду и вывести войска из районов, прилегающих к Ирану. Это обязательство прописано в соглашении с Тегераном. Кроме того, Вашингтон пообещал не отправлять новые силы в регион и не вводить новые санкции на время переговоров.

До этого американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

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