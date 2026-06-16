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16 июня 2026 в 12:57

Трамп раскрыл содержание пункта о ядерном оружии в соглашении с Ираном

Трамп: Иран в сделке с США согласился полностью отказаться от ядерного оружия

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
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Иран в рамках сделки с США согласился полностью отказаться от ядерного оружия, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Кроме того, он назвал фейковой информацию о выплате Тегерану $300 млн (21,6 млрд рублей) со стороны Вашингтона. По его словам, недостоверные сведения распространяет Демократическая партия США.

Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия! Кроме того, история о том, что США платят Ирану $300 млн, — это фейковые новости, распространяемые демократами! — написал глава Белого дома.

Ранее заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс появятся на церемонии подписания меморандума Вашингтона и Тегерана. Она состоится в Швейцарии 19 июня.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран опубликует итоговый текст меморандума с США в день его подписания. По его словам, к документу будет прилагаться пояснительная записка.

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