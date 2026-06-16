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16 июня 2026 в 11:42

Стало известно, кто появится на подписании меморандума Ирана и США

Галибаф и Вэнс будут на подписании меморандума Ирана и США в Швейцарии

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Спикера парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс появятся на церемонии подписания меморандума США и Ирана, сообщил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. Документ должны подписать в Швейцарии 19 июня, передает Tasnim.

С американской стороны — это Вэнс, с иранской — Галибаф, — сообщил он.

О завершении подготовки меморандума Тегеран и Вашингтон объявили в ночь на 15 июня. Иранская сторона отмечала, что соглашение предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая территорию Ливана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран опубликует итоговый текст меморандума с США в день его подписания. По его словам, к документу будет прилагаться пояснительная записка.

До этого стало известно, что восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив может занять до четырех недель после заключения соглашения между США и Ираном. Такой прогноз дал глава крупнейшего в мире оператора танкерного флота Mitsui O.S.K. Lines Дзетаро Тамура.

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США
Мохаммад-Багер Галибаф
Джей Ди Вэнс
Иран
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