На Западе раскрыли, когда возобновятся поставки через Ормуз FT: возобновление транзита в Ормузском проливе потребует нескольких недель

Судовладельцы не возобновят транзит через Ормузский пролив в течение нескольких недель, пока не убедятся в существенности сделки между США и Ираном, заявил газете Financial Times гендиректор крупнейшего в мире оператора танкеров Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура. Он отметил, что судоходные компании должны комфортно проходить через Ормуз.

Учитывая события последних нескольких месяцев, я думаю, ... это может занять как минимум пару недель, а то и месяц, — подчеркнул Тамура.

Ранее сообщалось, что разминирование Ормузского пролива после подписания сделки между США и Ираном может занять от 40 до 50 дней. Согласно подсчетам, это может привести к задержкам в поставке десятков миллионов баррелей нефти.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормуз возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения.