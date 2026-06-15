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15 июня 2026 в 19:19

На Западе назвали сроки разминирования Ормуза

Reuters: разминирование Ормузского пролива может занять от 40 до 50 дней

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Разминирование Ормузского пролива после подписания сделки между США и Ираном может занять от 40 до 50 дней, пишет Reuters. Согласно подсчетам, это может привести к задержкам в поставке десятков миллионов баррелей нефти.

Операция с традиционными минными тральщиками и современными подводными дронами может продлиться от 40 до 50 дней, прежде чем многие страховые, судоходные и нефтяные компании наберутся достаточно уверенности, чтобы пройти через пролив, — говорится в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Он добавил, что корабли-тральщики США уже дислоцируются в районе пролива.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США вряд ли подпишут мирный договор на условиях Ирана. По его словам, сейчас обе стороны конфликта пытаются остановить активные боевые действия.

Мир
США
Иран
Ормузский пролив
нефть
судоходство
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