На Западе назвали сроки разминирования Ормуза Reuters: разминирование Ормузского пролива может занять от 40 до 50 дней

Разминирование Ормузского пролива после подписания сделки между США и Ираном может занять от 40 до 50 дней, пишет Reuters. Согласно подсчетам, это может привести к задержкам в поставке десятков миллионов баррелей нефти.

Операция с традиционными минными тральщиками и современными подводными дронами может продлиться от 40 до 50 дней, прежде чем многие страховые, судоходные и нефтяные компании наберутся достаточно уверенности, чтобы пройти через пролив, — говорится в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Он добавил, что корабли-тральщики США уже дислоцируются в районе пролива.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США вряд ли подпишут мирный договор на условиях Ирана. По его словам, сейчас обе стороны конфликта пытаются остановить активные боевые действия.