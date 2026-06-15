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15 июня 2026 в 01:52

В США озвучили, как повлияет на мир заключение сделки между США и Ираном

Вэнс: заключение соглашения между США и Ираном изменит Ближний Восток на 50 лет

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном способно коренным образом изменить ситуацию на Ближнем Востоке на ближайшие пять десятилетий, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. По его словам, это также положит конец войне.

В том случае если иранцы будут соблюдать условия этой сделки, это коренным образом изменит Ближний Восток на ближайшие 50 лет. Это положит конец войне, это сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций. Это будет означать процветание и более низкие цены на энергоносители для американского народа, — сказал Вэнс.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобряет условия сделки между США и Ираном. Трамп уточнил, что данное соглашение может быть подписано им лично или вице-президентом Джей Ди Вэнсом в электронном виде уже в следующую пятницу, 19 июня.

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