В ООН поддержали мирное соглашение США и Ирана Гутерриш заявил о готовности помочь США и Ирану заключить устойчивый мир

Всемирная организация Объединенных Наций готова оказывать поддержку сторонам в достижении устойчивого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, подтвердил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Это заявление было сделано в связи с объявлением о мирной сделке между США и Ираном.

Генеральный секретарь подтверждает, что ООН готова поддержать стороны в достижении устойчивого и всеобъемлющего мира, — говорится в обращении, распространенном среди журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки между Вашингтоном и Тегераном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Также США обязались снять морскую блокаду и вывести военный контингент из районов, прилегающих к Ирану, в течение 30 дней в рамках соглашения с Ираном. Кроме того, Вашингтон пообещал не направлять новые силы в регион и не вводить санкции на период проведения переговоров. В рамках этой договоренности Соединенные Штаты должны разморозить активы Ирана на сумму около $12 млрд до начала шестидесятидневного переговорного периода.