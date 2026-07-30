Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 16:49

В Иране заявили об ударах США по общежитиям для студентов

YJC: студенческие общежития на юго-западе Ирана повреждены при ударах США

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Здания двух студенческих общежитий в городе Ахваз, расположенном в юго-западной части Ирана, получили повреждения в результате ударов американских ВС, заявил губернатор иранской провинции Хузестан Мохаммад Реза Мулла-заде. По его словам, которые передает агентство YJC, некоторым студентам была предоставлена поддержка, других переселили.

В результате последних атак США причинен ущерб двум комплексам студенческих общежитий. <…> Некоторые студенты были переселены, некоторым была оказана помощь, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность новых мощных ударов по Ирану. Он отметил, что американская сторона выясняла, возможна ли договоренность с Тегераном.

До этого глава местного управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари сообщил, что на северо-западе Ирана зафиксировали падение вражеской ракеты в незаселенном районе. Сведений о жертвах или раненых на данный момент не поступало.

Мир
Иран
США
повреждения
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России сообщили о реакции киевских спонсоров на действия Зеленского
В Таиланде задержали всех фигурантов дела о пропавших тюменцах
В Госдуме предсказали решение CAS по иску Украины в МОК
Юрист ответил, действительно ли все счета Дурова в РФ будут заблокированы
Захарова объяснила, чего пытается добиться Зеленский
Российскому кинорежиссеру предъявили обвинения на Украине
МКАД парализовало из-за смертельной аварии
Названа сумма, которую направят на достройку российских самолетов
Кабмин будет контролировать производство самолетов на Иркутском заводе
Режим ЧС ввели на Ямале
Мишустин раскрыл, что поддержит лизинг российских самолетов
Известный звукооператор скончался
Число пострадавших после падения обломков БПЛА на Кубани увеличилось
Адвокат ответил, смогут ли более 100 детей Дурова получить наследство
В Армении завели уголовное дело после жалобы жены Пашиняна
Что важно учесть при строительстве дома для круглогодичного проживания
Воспитательница детского сада била детей из ясельной группы
Раскрыто, сколько самолетов МС-21 уже обеспечено финансированием
Убитая в Одинцово женщина участвовала в конкурсе красоты в 2017 году
Медведев сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.