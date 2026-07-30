В Иране заявили об ударах США по общежитиям для студентов

В Иране заявили об ударах США по общежитиям для студентов YJC: студенческие общежития на юго-западе Ирана повреждены при ударах США

Здания двух студенческих общежитий в городе Ахваз, расположенном в юго-западной части Ирана, получили повреждения в результате ударов американских ВС, заявил губернатор иранской провинции Хузестан Мохаммад Реза Мулла-заде. По его словам, которые передает агентство YJC, некоторым студентам была предоставлена поддержка, других переселили.

В результате последних атак США причинен ущерб двум комплексам студенческих общежитий. <…> Некоторые студенты были переселены, некоторым была оказана помощь, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность новых мощных ударов по Ирану. Он отметил, что американская сторона выясняла, возможна ли договоренность с Тегераном.

До этого глава местного управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари сообщил, что на северо-западе Ирана зафиксировали падение вражеской ракеты в незаселенном районе. Сведений о жертвах или раненых на данный момент не поступало.